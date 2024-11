Quando iniziano le ATP Finals? Gli orari di gironi, semifinali e finale: dove vederle in tv e streaming

Al momento sono già qualificati aritmeticamente per le ATP Finals in singolare Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il tedesco Alexander Zverev, il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Taylor Fritz. Nella corsa per gli ultimi tre posti sono in vantaggio il serbo Novak Djokovic, il norvegese Casper Ruud e l’australiano Alex de Minaur, ma sono ancora in corsa il russo Andrey Rublev ed il danese Holger Rune.

Le Nitto ATP Finals 2024 di tennis si disputeranno al Pala Alpitour di Torino da domenica 10 a domenica 17 novembre: i migliori 8 della Race to Turin, sia in singolare che in doppio, si sfideranno in un torneo in cui saranno in palio altri 1500 punti per il ranking ATP.

La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis sarà fruibile su Sky Sport e Rai Sport (palinsesti da definire), mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now (palinsesti da definire), infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2024

Domenica 10 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Domenica 10 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Lunedì 11 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Lunedì 11 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Martedì 12 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Martedì 12 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Mercoledì 13 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Mercoledì 13 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Giovedì 14 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Giovedì 14 novembre – Sessione Serale 18:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Venerdì 15 novembre – Sessione Pomeridiana 12:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Venerdì 15 novembre – Sessione Serale 18:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Sabato 16 novembre – Sessione Pomeridiana – 12:00 Semifinali: Doppio (1) – Singolare (1)

Sabato 16 novembre – Sessione Serale 18:30 – Semifinali: Doppio (1) – Singolare (1)

Domenica 17 novembre – Sessione unica 15:00 – Finali: Doppio (1) – Singolare (1)

