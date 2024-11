Quali sono i primi tornei WTA del 2025: dove giocheranno le italiane

Il ranking WTA di fine anno è stato rilasciato lunedì 11 novembre, al termine delle Finals, mentre nella settimana successiva si è conclusa la Billie Jean King Cup, trionfale per l’Italia: sebbene siano ancora in corso dei tornei di categoria 125, che si concluderanno domenica 15 dicembre, per il tennis femminile di pensa già al 2025.

Ad aprire le danze sarà la United Cup, che si svolgerà tra Perth e Sydney da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025, ma nella stessa settimana si giocheranno anche i tornei 500 di Brisbane, in Australia, e 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, a partire dal 29 e dal 30 dicembre 2024.

Al momento si conoscono le iscritte solo per quel che riguarda la United Cup: per il comparto femminile scenderanno in campo Jasmine Paolini, Sara Errani ed Angelica Moratelli. Non si conoscono, invece, le entry list degli altri due tornei in programma nella stessa settimana.

Inizieranno e si concluderanno in contemporanea, invece, i due tornei successivi, entrambi in calendario in Australia, ovvero il 500 previsto ad Adelaide, in Australia, ed il 250 in programma Auckland, in Nuova Zelanda, che scatteranno lunedì 6 gennaio e si concluderanno sabato 11.

Anche in questo caso non sono ancora stati svelati gli elenchi delle iscritte, così come ci sarà da attendere per conoscere le entry list degli Australian Open 2025: il primo Slam stagionale scatterà domenica 12 e si concluderà domenica 26 gennaio.

CALENDARIO WTA FINO AGLI AUSTRALIAN OPEN 2025

27 dicembre-5 gennaio United Cup 2025, Perth-Sydney, Australia

29 dicembre-5 gennaio WTA 500 Brisbane, Australia

30 dicembre-5 gennaio WTA 250 Auckland, Nuova Zelanda

6-11 gennaio WTA 500 Adelaide, Australia

6-11 gennaio WTA 250 Hobart, Australia

12-26 gennaio Australian Open, Melbourne, Australia