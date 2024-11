Pallanuoto, Serie A1: Brescia e Pro Recco vincono i posticipi e restano a punteggio pieno

Si completa la sesta giornata della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile: nei posticipi domenicali vincono le due battistrada, ovvero Pro Recco e Brescia, che restano in coabitazione al comando della classifica a punteggio pieno dopo le vittorie odierne, ottenute rispettivamente contro l’Ortigia ed a Trieste.

Il Brescia passa per 11-15 a Trieste in un match non semplice, che i lombardi però controllano col passare dei minuti scavando inesorabilmente un gap che alla fine si rivela incolmabile per gli alabardati. Brescia, trascinata dai poker di Gianazza ed Irving, chiude con un ottimo 10/14 in superiorità numerica.

La Pro Recco risponde con il successo interno sull’Ortigia in un match meno combattuto di quanto possa lasciar pensare lo score finale di 14-11. I recchelini, infatti, scappano sul 4-1 già nel primo quarto, per giungere a metà gara sul 7-2. Solo nell’ultimo quarto, a punteggio acquisito, gli aretusei accorciano fino al -3 conclusivo.

TABELLINI

PALLANUOTO TRIESTE-AN BRESCIA 11-15

PALLANUOTO TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik, R. Petronio 1, N. Pavic, L. Marziali 1, T. Sedlmayer 2, E. Manzi 2, A. Razzi, M. Mezzarobba, V. Draskovic 2, R. Liprandi, A. Mladossich 3, P. Oliva, F. Casavola. All. Mirarchi.

AN BRESCIA: T. Baggi-Necchi, M. Del Basso, S. Guerrato 1, F. Faraglia 2, A. Balzarini 1, T. Gianazza 4, V. Dolce 2, M. Giri, J. Alesiani, F. Ferrero 1, M. Irving 4, N. Gitto, P. Borsarini. All. Bovo.

Arbitri: Carmignani e Ricciotti.

Note – Parziali: 3-4, 2-3, 4-5, 2-3. Usciti per limiti di falli Guerrato (B), Podgornik (T) e Mladossich (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 6/13 + un rigore e Brescia 10/14. Espulso per proteste Balzarini (B) nel terzo tempo.

PRO RECCO WATERPOLO-CC ORTIGIA 1928 14-11

PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, Durik 1, G. Cannella 1, A. Younger 2, A. Fondelli 1, N. Presciutti 1, Gardella 1, M. Iocchi Gratta 1, S. Scarmi, F. Condemi 2, B. Hallock 2, T. Negri, Haverkampf 1. All. Sukno.

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 1, L. Giribaldi, G. La Rosa 1, S. Di Luciano 1, G. Marangolo, G. Kalaitzis, A. Carnesecchi 2, E. Campopiano, Y. Inaba 5, F. Scordo, C. Napolitano 1, D. Ruggiero. All. Piccardo.

Arbitri: Calabrò ed Ercoli.

Note – Parziali: 4-1, 3-1, 5-5, 2-4. Usciti per limiti di falli Campopiano (O) e Scordo (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Recco 4/9 + 2 rigori e Ortigia 1/9 +3 rigori.

SERIE A1 PALLANUOTO

Posticipi 6^ Giornata – domenica 17 novembre 2024

PALLANUOTO TRIESTE – AN BRESCIA 11-15

PRO RECCO WATERPOLO – C.C. ORTIGIA 1928 14-11

Classifica

AN BRESCIA 18

PRO RECCO WATERPOLO 18

RN SAVONA 15

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 15

PALLANUOTO TRIESTE 10

CN POSILLIPO 9

DE AKKER TEAM 9

IREN GENOVA QUINTO 7

TELIMAR 7

R.N. FLORENTIA 7

C.C. ORTIGIA 1928 3

NUOTO CATANIA 3

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 1

ONDA FORTE 0