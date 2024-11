Pallamano femminile, Erice in solitaria al comando in Serie A1

AC Life Style Erice guida in solitaria la classifica di Serie A1 dopo la nona giornata d’azione. Il più importante campionato nazionale al femminile premia l’équipe siciliana, leader nonostante un match in meno insieme a Jomi Salerno ed Adattiva Pontinia

Il team di Trapani è in vetta grazie al solido acuto contro Lions Sassari per 41 a 19 durante il recupero dell’ottava giornata. Le detentrici della Coppa Italia non hanno giocato questo week-end così come Pontinia, Salerno e Leno in virtù delle convocazioni di atlete ai Campionati del Sud e Centro America in corso a Niterói (Brasile)

Cassano Magnago e Brixen Südtirol sono quindi state le uniche squadre di punta in azione. Le lombarde hanno regolato come da copione Cellini Padova per 28-20, mentre Brixen Südtirol ha ottenuto in casa una solida affermazione per 39-20 nei confronti di Sirio Toyota Teramo.

Affermazione anche per Casalgrande Padane, ultimo team segno nella giornata appena conclusa. Le emiliane non ha sbagliato contro Mezzocorona imponendosi davanti al proprio pubblico con il parziale di 30-26. Da rimarcare, infine, quanto accaduto in Sardegna. Lions Sassari ha pareggiato davanti a Securfox Ariosto (30-30), un risultato più che mai positivo dopo otto sconfitte da inizio anno ad oggi.

Adattiva Pontinia vs AC Life Style Erice ed Jomi Salerno vs Leno verranno recuperate a dicembre, rispettivamente il 18 ed il 21 dicembre. Provvisoriamente Erice detta il passo nella classifica tricolore con due punti su Salerno e Cassano Magnago.

I risultati

Lions Sassari – Securfox Ariosto 30-30

Casalgrande Padana – Mezzocorona 30-26

Cassano Magnago – Cellini Padova 28-20

Brixen Südtirol – Sirio Toyota Teramo 39-20

La classifica aggiornata

AC Life Style Erice 16*, Jomi Salerno 14*, Cassano Magnago 14, Adattiva Pontinia 12*, Brixen Südtirol 12, Securfox Ariosto 11, Casalgrande Padana 10, Leno 6*, Sirio-Toyota Teramo 4, Cellini Padova 2, Mezzocorona 2, Lions Sassari 1

*una partita in meno