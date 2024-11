Nuoto, Benedetta Pilato subito veloce in batteria nei 100 rana. Segnali dal classe 2005 Bacico

Cominciano oggi i Campionati Italiani in vasca corta di Riccione, che fanno da ultima tappa in vista dei Mondiali nella medesima specialità di Budapest. Con le due ragazze terribili del nostro nuoto immediatamente in evidenza.

Subito in spolvero Benedetta Pilato: un ottimo 1’03”87 per la diciannovenne, che fa registrare il miglior tempo stagionale a soli tre decimi dal record personale nei 100 rana. Simbolo di voler dare un segnale a tutte in vista dei Mondiali in corta, pensando che Francesca Fangio è seconda a quasi due secondi (1’05”77). Mantiene le promesse anche Sara Curtis, che nei 50 dorso domina in 26”36 dando 34” a Silvia Scalia, autrice del miglior tempo nella prima batteria, mentre supera il taglio Costanza Cocconcelli sesta.

Giulia D’Innocenzo invece con il miglior tempo nei 200 stile libero in 1’55”51 avanti a Matilde Biagiotti e Sofia Morini, con Simona Quadarella che si prende un posto in finale con il sesto tempo, mentre è Silvia Di Pietro la migliore nelle eliminatorie dei 50 farfalla in 25”51. Il miglior tempo dei 100 misti femminili è a opera di Costanza Cocconcelli in 1’00”15, Curtis in finale per un soffio reggendo bene il doppio impegno.

Comodo comodo Alberto Razzetti, che si accontenta del secondo crono complessivo nei 100 farfalla uomini in 50”98 alle spalle di Simone Stefanì, il migliore in 50”53, mentre Federico Burdisso è ottavo in 51”79. Incertezza nei 100 dorso, con Lorenzo Mora che registra il miglior tempo in 51”06; terzo Michele Lamberti, in mezzo a loro il giovane Christian Bacico in 51”29 che firma il personale e si propone per un posto a Budapest: occhio al classe 2005.

Fratelli De Tullio in spolvero nei 400 stile libero: Marco registra la migliore prestazione nell’ultima batteria in 3’44”06 rimontando su Alessio Proietti Colonna (3’44”37), terzo Luca De Tullio con Matteo Lamberti che strappa la qualificazione con il quinto posto, delude Lorenzo Galossi solo sedicesimo complessivo. 100 rana che, senza Nicolò Martinenghi che farà solo la distanza minima domani, vede invece Gabriele Mancini, Ludovico Viberti e Simone Cerasuolo racchiusi in 19 centesimi.

Segnali anche da Marco Orsi, secondo assoluto nei 100 misti in 53”83, meglio di lui il solo Lorenzo Glessi in 53”31. Lotta nei 50 stile libero, con Leonardo Deplano e Alessandro Miressi che appaiono i favoriti per il titolo; il primo registra il miglior tempo in 21”34, con 11 centesimi di vantaggio su Miressi.