Marc Marquez: “Il secondo posto è il modo migliore per chiudere la stagione”

Marc Marquez ha ottenuto la seconda posizione in occasione della gara lunga valida per il GP di Barcellona, appuntamento finale del Motomondiale 2024 di MotoGP. Una prova solida per lo spagnolo che, sul tracciato del Montmelò, ha dovuto cedere il passo solo al futuro compagno di scuderia Francesco “Pecco” Bagnaia e al Neo Campione del Mondo Jorge Martin.

Il pilota, all’ultima uscita con il team Gresini, si è reso artefice di una prestazione d’alto profilo, in cui ha cercato di impensierire proprio “Pecco”, tallonandolo per buona parte della corsa. Una volta arrivato in mixed zone, il centauro ha commentato quanto fatto:

“Ho provato a dare il 100% ma Pecco era tanto forte – ha detto Marquez ai microfoni di Sky Sport Italia – Ci ho provato ad essere vicino. A me non cambiava nulla arrivare terzo o quarto, il team però mi ha detto che a loro invece qualcosa cambiava. Anche rischiando credo che comunque non ce l’avrei fatta a passare Bagnaia”.

Il pilota ha quindi proseguito: “Ad inizio stagione avrei firmato per questo risultato. Arrivavo da quattro anni disperati, dove ho pensato di tutto sia in positivo che in negativo. Voglio ringraziare prima la Honda che ha capito la situazione e poi anche il Team Gresini che mi ha dato la possibilità di lavorare in un ambiente buono. Ieri per esempio non è stato bella gara, ma l’ambiente è sempre stato positivo, mi ha dato tanto. Il miglior modo per finire l’anno era proprio con questo podio”.

Adesso Marquez è già proiettato sul futuro, a cominciare dai test di martedì: “Montmelò non è la pista migliore per provare le moto, qui la gomma cala, sarà difficile ma sarà anche il primo contatto con il team. Sarà emozionante perché passiamo al team ufficiale. Voglio essere professionale dal primo giorno per lottare con Bagnaia che è il nostro punto di riferimento. Cosa mi aspetto dal team ufficiale? Seguirò lo stesso modus operandi che ho avuto con la Gresini. Mi dovrò adattare alla squadra, alla moto, al cambiamento Devo avere pazienza. Da lì piano piano mi abituerò. Il mio obiettivo è quello di lavorare e di fare tutto al top. Dobbiamo capire come siamo messi e dove sono le altre Ducati, l’Aprilia e la KTM. Si dovrà dare il 100% ad ogni gara”.