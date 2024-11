MotoGP, il video della caduta di Bagnaia a Barcellona: Viñales colpevole indiretto?

Dopo aver disputato una solida prima sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Barcellona 2024, ultimo round stagionale del Mondiale MotoGP, Francesco Bagnaia si è reso protagonista di una caduta abbastanza banale e anomala (per fortuna senza particolari conseguenze a livello fisico) mentre stava rientrando ai box.

L’episodio in questione è arrivato subito dopo la prova di partenza ufficiale effettuata termine del turno, con un “colpevole” indiretto che risponde al nome di Maverick Viñales. Pecco procedeva a bassa velocità in piena traiettoria verso curva 1, quando lo spagnolo dell’Aprilia si è presentato alla staccata con uno slancio nettamente superiore sfilando abbastanza vicino al ducatista.

Bagnaia si è distratto per un attimo, perdendo l’anteriore della sua GP24 probabilmente a causa della gomma fredda (dopo la pausa per la prova di partenza) e scivolando per terra lungo la via di fuga presente all’esterno della prima curva. Lì per lì il torinese se l’è presa con il futuro pilota della KTM, palesando una comprensibile tensione per la posta in palio a Barcellona questo weekend nel suo duello per il titolo con Jorge Martin.

Di seguito il VIDEO della caduta di Francesco Bagnaia dopo le prove di partenza al termine della FP1 del GP di Barcellona 2024.

VIDEO CADUTA BAGNAIA IN FP1 A BARCELLONA