MotoGP, GP Barcellona 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 15-17 novembre

Dopo la seconda tripletta asiatica, il Motomondiale torna in scena ed è pronta a salutare la stagione con l’ultimo atto, rappresentato dal Gran Premio di Barcellona, ventesimo e ultimo impegno dell’annata che andrà a sostituire la tappa di Valencia cancellata per le tremende inondazioni che hanno devastato l’area.

La gara sul tracciato del Montmelò andrà a definire il campione del mondo della classe regina. Jorge Martin dopotutto è ormai ad un passo dal suo primo trionfo in MotoGP, potendo difendere ben 24 punti di margine su Francesco Bagnaia che, numeri alla mano, sembra ormai rassegnato a dovere cedere lo scettro che detiene ormai da 2 anni. Sarà davvero così? Le emozioni non mancheranno con “Pecco” che proverà a ribaltare tutto. Moto2 e Moto3, invece, hanno già assegnato i titoli ad Ai Ogura e David Alonso.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del GP di Barcellona sarà trasmesso in diretta e esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201), mentre in streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

Sul canale TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) in chiaro si potranno vedere qualifiche e Sprint Race della MotoGP, più le tre gare domenicali. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione della MotoGP, più le gare di Moto3 e Moto2.

PROGRAMMA GP BARCELLONA 2024 MOTOGP

Venerdì 15 novembre

Ore 9.00-9.35, Moto3, Prove libere

Ore 9.50-10.30, Moto2, Prove libere

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 16 novembre

Ore 8.40-9.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 9.25-9.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

Domenica 17 novembre

Ore 9.40-9.50, Warm-up MotoGP

Ore 11.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP