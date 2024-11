MotoGP, Fabio Di Giannantonio operato alla spalla: definiti i tempi di recupero

Fabio Di Giannantonio si è sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla sinistra, dopo la lussazione rimediata in occasione delle pre-qualifiche del GP d’Austria lo scorso agosto. L’operazione ha avuto luogo questa mattina presso la clinica Villa Stuart a Roma dall’equipe guidata dal Professor Alessandro Castagna ed è perfettamente riuscita, dunque il centauro del VR46 Racing Team potrà dedicarsi alla riabilitazione: il suo percorso di recupero sarà volto al rientro in gara nel 2025.

L’intervento è stato condotto tramite una tecnica artroscopica per stabilizzare l’articolazione. Fabio Di Giannantonio verrà dimesso domani e i tempi di recupero sono stimati in tre mesi, dunque il romano potrà tornare in pista già a febbraio in occasione dei primi test stagionali previsti sul circuito di Sepang, dove tra l’altro si sta gareggiando in questo fine settimana (il suo posto in Malesia è stato preso per l’occasione da Andrea Iannone, al rientro nella massima categoria dopo la squalifica).

Il 26enne si stava rendendo protagonista di una discreta annata agonistica, durante la quale ha raccolto come migliori risultati i quarti posti in Olanda, Australia e Thailandia in sella alla Ducati VR46. Lo scorso anno era riuscito a vincere in Qatar ed era stato terzo a Phillip Island, chiudendo al dodicesimo posto in classifica generale.