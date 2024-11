MotoGP, Enea Bastianini: “Fortunato a chiudere sul podio, a Barcellona voglio il terzo posto finale”

Enea Bastianini sorride dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio della Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Sepang il pilota romagnolo ha centrato un podio importante in una gara che ha visto il duello rovente tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, con il portacolori del team Ducati Factory che ha capito subito di non avere il passo per inserirsi nella lotta, gestendo quindi la sua terza posizione.

La gara, vibrante nei primi giri, ha visto il successo di Francesco Bagnaia con 3.1 secondi su Jorge Martin e 10.4 proprio su Enea Bastianini. Quarto Alex Marquez a 12.2, quinto Pedro Acosta a 13.6, mentre è sesto Fabio Quartararo a 16.2. Settima posizione per Maverick Vinales a 19.4, ottavo Alex Rins a 20.6, nono Marco Bezzecchi a 21.9 mentre completa la top10 Augusto Fernandez a 22.1.

Al termine della gara di Sepang, Enea Bastianini ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Posso essere soddisfatto per questo podio ma non al 100% perchè non sono stato veloce come in occasione della Sprint Race di ieri. Gara molto molto difficile. Sapevamo che a livello fisico sarebbe stata tosta e ho sofferto parecchio. A livello tecnico non siamo riusciti a limare i difetti che avevamo riscontrato e, sinceramente, forse sono stato fortunato a chiudere sul podio con la caduta di Marc Marquez. Cosa non è andato? Non lo sappiamo. Venerdì andavo forte, poi non mi sono confermato nel prosieguo del weekend”.

Ultima battuta sul finale di campionato. Per il pilota romagnolo ci sono ancora obiettivi importanti: “C’è ancora un appuntamento da disputare, tra 2 settimane a Barcellona, per cui proveremo a fare il massimo. Sono distante un solo punto da Marc Marquez per il terzo posto, per cui farò di tutto per completare il sorpasso. La pista del Montmelò mi ricorda una brutta gara ad inizio stagione. Di solito li vado forte, per cui mi giocherò le mie carte”.