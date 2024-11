Enea Bastianini: “Domani sarò ancora più veloce sul giro secco. Duello con Marquez? Lui è imprevedibile…”

Un fantastico Enea Bastianini è terzo nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia a Sepang. La Bestia ha un feeling speciale con questo circuito sul quale lo scorso anno riuscì a vincere. Solitamente nel giro secco il ducatista fa un po’ più di fatica e invece si presenta subito dietro a Bagnaia e Martin a meno di due decimi dal compagno di squadra.

Ecco le sue considerazioni a Sky Sport MotoGP dopo questo venerdì: “Mi auguro di poter dare ancora qualcosa in più sul giro secco, la seconda gomma è andata meglio, mentre la gomma dietro era un po’ stanca. Penso che domani saremo tutti un po’ più veloci”.

Sulla sfida con Marquez per il terzo posto nel Mondiale: “Marquez è molto forte nelle curve a sinistra, a Sepang ce ne sono poche e quindi lui ha previsto questa sofferenza. Lui però è imprevedibile quindi non so se sarà in difficoltà tra domani e domenica, anzi sono sicuro che sarà competitivo”.

Sulla scelta delle gomme: “La differenza tra le due gomme è tanta tra dura e media. E’ importante lavorare con la dura, ma è veramente molto più lenta rispetto alla media, con quella non siamo stati competitivi per nulla. Dobbiamo valutare quali sono i consumi della soft e quindi poi tirare le somme“.