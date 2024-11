Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario 30 novembre, tv, streaming

2-2: a Singapore ricomincia così il match per il titolo mondiale di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju. Andrà in scena quest’oggi la quinta partita del confronto che potrebbe mantenere il cinese quale 17° Campione del Mondo o proclamare l’indiano 18° (a 18 anni, tanto per cambiare).

Fino ad ora la storia del confronto si è sempre decisa sui confronti dispari, con il primo in cui Ding è riuscito a sorprendere Gukesh con un attacco forte dei suoi e il terzo che, invece, ha visto il cinese sbagliare strategia per poi soccombere. Resta ancora una volta da capire come si comporterà l’indiano con il Bianco, ma una cosa è certa: fino a questo momento il discorso aperture è stato ricchissimo di varietà.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju va in scena oggi dalle ore 10:00 (quinta partita). Non è prevista alcuna diretta tv, ma la diretta streaming verrà assicurata dalle maggiori piattaforme scacchistiche a partire dai canali YouTube e Twitch ufficiali di FIDE e Chess.com (in questo secondo caso anche in italiano). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024 OGGI

Sabato 30 novembre

Ore 10:00 Quinta partita

PROGRAMMA DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FIDE, Chess.com e altre piattaforme dedicate su YouTube e Twitch.

Diretta Live testuale: OA Sport.