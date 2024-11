Mike Tyson torna sul ring a 58 anni! L’ultima volta nel pieno della pandemia

Per qualche ragione, Mike Tyson non intende proprio staccarsi dal ring. A quasi vent’anni dal suo ritiro ufficiale, continua a finire sempre lì, tra le corde che gli hanno dato la fama in tutte le sue declinazioni, positive e negative. Contro Jake Paul, ormai arrivato a 58 primavere, l’ex Iron Mike fa tappa in Texas per sentire un antico richiamo.

L’ultima volta lo avevamo visto nel 2020, e non contro un pugile qualsiasi, ma contro un altro campione di comprovata fama, vale a dire Roy Jones Jr., uno che di titoli mondiali ne ha vinti in quattro diverse categorie di peso. Finirono in parità, quelle otto riprese messe insieme in pieno periodo Covid (si era a luglio dell’anno più difficile della storia recente per tutto il mondo).

Di quello che è accaduto negli anni dopo il ring (per non parlare, ovviamente, di quando ci saliva per avere il massimo dal suo sport) s’è detto tanto, forse pure troppo. Una storia, quella di Tyson, raccontata in ogni modo, anche da lui stesso nei suoi due libri, Tyson’s Undisputed Truth e Iron Ambition. Cosa lo spinge ancora a presentarsi di fronte alle folle americane, quelle che lo hanno acclamato ai tempi in cui bastava un nonnulla per spedire chiunque o quasi al tappeto?

Non si riesce a capire appieno, e forse le speculazioni saranno sempre tante. Fatto sta che la prossima sfida diventa particolare, perché Jake Paul tecnicamente non è un pugile, ma una stella di YouTube e in genere dei social. Vero è, però, che dei combattimenti li ha sostenuti in passato, ma questo è un’altra cosa. E dall’arrivo in Texas ci sono da attendersi giornate di fuoco, perlomeno per le parole. Per i fatti, sarà tutto da vedere. Rimane il fatto che già solo il nome di Tyson attira ancora, eccome se attira. Anche a costo di una simile operazione, nella quale Netflix ha avuto l’abilità di inserirsi in maniera piena e proficua.