Matthew Kipruto vince la Cinque Mulini con una prova di forza. Neka Crippa migliore italiano

Matthew Kipruto ha vinto la Cinque Mulini, storica Classica delle corse campestri che fa parte del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante per quanto riguarda questa specialità). Il 19enne keniano, terzo agli ultimi Mondiali tra gli under 20, ha piazzato l’attacco risolutore in uscita dal secondo passaggio al Mulino Meraviglia e ha poi giganteggiato negli ultimi tre giri, completando i dieci chilometri con il tempo di 27:26.

Il giovane talento africano ha fornito una prova di forza davvero rimarchevole in occasione della 92ma edizione della kermesse andata in scena sui pratoni di San Vittore Olona (in provincia di Milano), posticipata di dieci mesi rispetto alla consueta programmazione di fine gennaio in modo da diventare una tappa di avvicinamento agli Europei di Cross, in programma domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia).

Kipruto si è imposto con una vantaggio di tre secondi nei confronti del connazionale Andrew Alamisi, classe 2007 che ha corso con il pettorale numero 6 assegnato storicamente al grande favorito della vigilia (tra le donne era indosso a Nadia Battocletti). La medaglia d’argento sui 5000 metri agli ultimi Mondiali Under 20 ha provato a recuperare nel corso dell’ultimo giro, ma ormai era troppo tardi per puntare al successo. La tripletta del Kenya è stata completata da Mathew Kipsang (27:45), che si è lasciato alle spalle l’eritreo Saymon Amanuel (27:48) e il tanzaniano John Wele (27:50).

Pietro Arese è rimasto nelle posizioni di vertice fino all’attacco di Kipruto, poi è scivolato progressivamente indietro e ha chiuso in quindicesima posizione con un distacco di 1’33” dal vincitore. Il migliore italiano al traguardo è stato Nekagenet Crippa, undicesimo a 1’06”. Subito alle sue spalle si sono piazzati nell’ordine Luca Alfieri (dodicesimo a 1’07”), Marco Fontana Granotto (tredicesimo a 1’31”) e Jacopo De Marchi (quattordicesimo a 1’32”).

Il veterano Daniele Meucci ha terminato al diciottesimo posto davanti a Osama Zoghlami, il test odierno era importante in casa Italia in vista degli Europei, dove Yeman Crippa sarà il leader della formazione tricolore (oggi il Campione d’Europa di mezza maratona gareggia del Cross de Italica a Santiponce, in Spagna).