LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano cerca subito la rivincita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju, noto internazionalmente solo come Gukesh. Si riparte dall’1-0 in favore del campione in carica.

Grande, grandissima la sorpresa di tutto il mondo scacchistico nello scoprire, ieri, non solo un Ding capace di sorprendere il suo avversario già in apertura, ma anche di attuare un piano a lunghissima scadenza. Un piano risolto perché Gukesh non è riuscito a venire a capo di una posizione davvero tagliente in cui l’iridato ha rispolverato lo stile dei giorni migliori. Ed è una delle sue vittorie indubbiamente più significative, al di là dell’esito finale del match.

Cosa potrà succedere ora? Difficile dirlo. Certamente Gukesh dovrà provare a organizzare qualcosa che annulli lo shock di ieri. Non necessariamente nell’immediato, ma è probabile che ne avrà subito bisogno. Del resto, se la prima partita ha visto Ding rispolverare la Difesa Francese, è abbastanza chiaro come l’indiano dovrà trovarsi di fronte a un tentativo dopo l’altro di disorientarlo, anche se perlomeno l’apertura ieri ha mostrato come il diciottenne sia perfettamente in grado di muoversi a proprio agio nelle pieghe di ciò che gli viene proposto.

C’è ancora ovviamente tantissimo da esplorare, ma l’attesa per questa seconda partita si è fatta decisamente più elevata. Se all’inizio della giornata di ieri la curiosità non sembrava particolarmente elevata a molti livelli, il passare delle ore ha cambiato totalmente lo scenario. E, adesso, c’è decisamente un’altra aura sulla lotta per il massimo titolo scacchistico.

La seconda partita del match tra Ding Liren e Gukesh inizierà alle ore 10:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!