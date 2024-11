LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: inizia la sfida tra il cinese e l’indiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju, noto internazionalmente solo come Gukesh. Si gioca a Singapore, che ospita così la prima sfida iridata tutta asiatica.

Ding Liren, il Campione del Mondo, ha conquistato la sua corona nella primavera del 2023, battendo Ian Nepomniachtchi agli spareggi a cadenza veloce al termine di uno dei confronti più combattuti che abbiano mai avuto luogo. Da allora la sua forma è calata vistosamente, tant’è che si trova al numero 23 delle classifiche mondiali. Questa è la sua occasione di riscatto dopo un periodo di grande difficoltà, ma alla fine ciò che ha avvicinato molti appassionati a Ding è l’umanità nella mente di un giocatore che, al suo meglio, è interessantissimo da osservare.

Gukesh Dommaraju, lo sfidante, ha acquisito il diritto di sfidare il trentaduenne titolare della corona iridata attraverso la vittoria del Torneo dei Candidati. Si tratta del più giovane giocatore ad avere la possibilità di giocarsi il massimo alloro degli scacchi: nessuno, neanche Garry Kasparov, è stato mai in grado di arrivare tanto in alto così giovane. Numero 5 delle classifiche mondiali, ha un potenziale addirittura inesplorato in alcune aree del gioco, con particolare riferimento ad alcune questioni posizionali.

I precedenti, neanche troppo sorprendentemente, dicono che a cadenza classica Ding conduce 2,5-0,5. Nella prima partita sarà Gukesh ad avere il Bianco, che dunque sarà suo in tutte quelle dispari, mentre il cinese, giocoforza, lo avrà in quelle pari. Per la prima volta il match mondiale fa tappa a Singapore, nell’ottica di una tendenza che sta spostando proprio da queste parti, di frequente, la loro organizzazione.

La prima partita del match tra Ding Liren e Gukesh inizierà alle ore 10:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!