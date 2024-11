Lindsay Vonn e il suo rientro: suggestione o realtà? I messaggi criptici sui social

Il Circo Bianco ha aperto i battenti sulle nevi di Soelden. Il celebre Rettenbach è stato teatro dei giganti femminile e maschile e in casa Italia si è potuto ammirare la classe cristallina di Federica Brignone, un autentico spettacolo della prova tra le porte larghe dell’Opening della Coppa del Mondo di sci alpino. Non è stato da meno il norvegese Alexander Steen Olsen, a segno nella gara degli uomini.

Tuttavia ad attirare l’attenzione sono stati i ritorni di grande qualità nel massimo circuito internazionale di Lucas Pinheiro Braathen e Marcel Hirscher, seppur con una nazionalità diversa da quella a cui eravamo stati abituati, ovvero Norvegia nel primo caso e Austria nel secondo. E così, per i nostalgici, si sta osservando con grande attenzione quanto sta facendo Lindsey Vonn.

L’indiscrezione è già di alcune settimane fa, lanciata da Ski Racing Media, secondo cui Vonn starebbe pensando di tornare a competere. Allo stato attuale delle cose, la fuoriclasse americana non ha né confermato e né smentito, alimentando ulteriormente la curiosità degli appassionati.

Ritiratasi nel 2019 con le ginocchia non in buone condizioni, sui social la si vede sempre allenarsi con grande impegno. E i punti di domanda non mancano: “Il sole sorge su un’altra settimana… una settimana piena di opportunità per crescere e imparare. Amando il percorso, non importa dove porta… perché ciò che conta è sempre stato il viaggio. Un passo alla volta, arriverò dove sono destinata ad arrivare. Quindi, perché non dare il massimo, non si sa mai dove ci porterà il nostro duro lavoro“, ha scritto nel suo ultimo post su Instagram.

POST SU INSTAGRAM DI LINDSAY VONN