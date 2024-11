Lando Norris si gode la pole sul bagnato di Interlagos: “Sorpreso da me stesso, non penso ai guai di Verstappen”

Un super Lando Norris si è preso la pole-position del GP di San Paolo, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Interlagos, la pioggia l’ha fatta padrona, in un time-attack che si sarebbe dovuto disputare ieri e non è stato così per le sfavorevoli condizioni meteorologiche e di visibilità.

Asfalto bagnato e tante insidie, come per lo stesso Norris che ha rischiato di rimanere clamorosamente escluso dalla Q2. Alla fine della fiera, è stato Max Verstappen, il leader del campionato, a pagare dazio e, considerata la penalità in griglia per la sostituzione del motore endotermico, sarà 17°. Lando, però, è molto concentrato su quello che deve e non sui problemi degli altri.

“È successo veramente di tutto. All’inizio delle qualifiche ho faticato non poco a trovare il mio ritmo perché non mi sentivo a mio agio. Devo ringraziare il team e sono anche sorpreso da me stesso per la maniera in cui sono riuscito a trovare la prestazione. Di conseguenza, questa pole-position è decisamente inaspettata“, ha ammesso il pilota della McLaren.

“Abbiamo girato in condizioni difficili ed era davvero facile commettere degli errori. Trovare il limite è stata una sfida e alla fine è andata molto bene. Max Verstappen partirà dietro? Sinceramente non penso a lui, io mi concentro su quello che devo fare, anche perché avrò alle mie spalle dei piloti veloci e temibili sul bagnato“, ha concluso Norris.

Il riferimento del britannico è al connazionale George Russell (Mercedes) e al giapponese Yuki Tsunoda (Racing Bulls), rispettivamente secondo e terzo, mentre la prima delle due Ferrari è stata quella del monegasco Charles Leclerc, in sesta piazza. Incidente per Carlos Sainz, che scatterà quest’oggi dalla tredicesima piazzola. Per Lando si tratta dell’ottava p.1 in carriera.