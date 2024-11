La discontinuità di Carlos Alcaraz, dai trionfi Slam ai ko contro avversari inattesi: le sconfitte del 2024

Carlos Alcaraz ha vinto due Slam nel 2024 (accoppiata Roland Garros-Wimbledon) e dunque la sua stagione può considerarsi eccezionale, visto che è riuscito ad alzare al cielo due dei quattro trofei più importanti (gli altri due, Australian Open e US Open, sono finiti nelle mani di Jannik Sinner), ma il fuoriclasse spagnolo è incappato in diversi passaggi a vuoto. All’attuale numero 2 del mondo è infatti mancata la continuità e in diverse occasioni ha perso contro avversari che, sulla carta, non sono alla sua altezza dal punto di vista tecnico e agonistico.

Carlos Alcaraz vanta un saldo di 52 successi e 11 sconfitte in questa annata agonistica, con diversi ko che meritano risalto. Se lo stop ai quarti di finale degli Australian Open contro il tedesco Alexander Zverev (ai tempi numero 6, ora numero 3 del ranking ATP) ci poteva stare, fecero notizia la battuta d’arresto nella semifinale dell’ATP 250 di Buenos Aires contro il cileno Nicolas Jarry (numero 33) e poi il ritiro ai sedicesimi dell’ATP 500 contro il brasiliano Thiago Monteiro (numero 117).

Dopo essersi imposto al Masters 1000 di Indian Wells, l’iberico si fermò ai quarti del Masters 1000 di Miami contro il bulgaro Grigor Dimitrov (numero 12, sconfitta che ci stava visto il tour de force) e ai quarti del Masters 1000 di Madrid (contro il russo Andrey Rublev, numero 8 che tirò fuori il meglio sulla terra rossa della capitale). A seguire la già citata accoppiata nei tornei dello Slam, inframezzata dallo stop agli ottavi dell’ATP 500 di Londra contro il britannico Jack Draper (numero 31, poi cresciuto a dismisura).

Medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 (finale persa contro lo scatenato serbo Novak Djokovic, numero 2 nella capitale francese), poi due clamorose battute d’arresto: secondo turno al Masters 1000 di Cincinnati (contro il francese Gael Monfils, numero 46) e secondo turno agli US Open (contro l’olandese Botic van de Zandschulp, numero 74).

Carlos Alcaraz riuscì poi a infilare il turbo vincendo due partite in Coppa Davis, due incontri in Laver Cup e il torneo ATP 500 di Pechino, prima di crollare ai quarti del Masters 1000 di Shanghai (contro il ceco Tomas Machac, numero 33) e agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy (contro il francese Ugo Humbert, numero 18). Al di fuori dal circuito ATP ha perso la finale del Six Kings Slam, torneo di esibizione con montepremi di sei milioni di dollari per il vincitore, contro Jannik Sinner. Il computo è di otto ko contro rivali fuori dalla top-10, di cui ben quattro fuori dalla top-30.

LE SCONFITTE DI CARLOS ALCARAZ NEL 2024 (CIRCUITO ATP)

Australian Open, quarti di finale: vs Alexander Zverev (numero 6) per 1-6, 3-6, 7-6(2), 4-6

ATP 250 Buenos Aires, semifinale: vs Nicolas Jarry (numero 21) per 6-7(2), 3-6

ATP 500 Rio de Janeiro, sedicesimi di finale: vs Thiago Monteiro (numero 117) ritiro su 1-1

Masters 1000 Miami, quarti di finale: vs Grigor Dimitrov (numero 12) per 2-6, 4-6

Masters 1000 Madrid, quarti di finale: vs Andrey Rublev (numero 8) per 6-4, 3-6, 2-6

ATP 500 Londra (Queen’s), ottavi di finale: vs Jack Draper (numero 31) per 6-7(3), 3-6

Olimpiadi Parigi 2024, finale per l’oro: vs Novak Djokovic (numero 2) per 6-7(3), 6-7(2)

Masters 1000 Cincinnati, secondo turno: vs Gael Monfils (numero 46) per 6-4, 6-7(5), 4-6

US Open, secondo turno: vs Botic van de Zandschulp (numero 74) per 1-6, 5-7, 4-6

Masters 1000 Shanghai, quarti di finale: vs Tomas Machac (numero 33) per 6-7(5), 5-7

Masters 1000 Parigi-Bercy, ottavi di finale: vs Ugo Humbert (numero 18) per 6-1, 3-6, 7-5