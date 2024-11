Judo, i ranking mondiali aggiornati: Bellandi numero 1 nei -78 kg, cinque italiani in top5

Nel weekend del 7-8 dicembre si disputerà il Grand Slam di Tokyo 2024, ultimo appuntamento stagionale del World Tour di judo. In attesa del prestigioso evento nipponico, che assegnerà un massimo di 1000 punti, andiamo a scoprire nel dettaglio la situazione dei migliori italiani nei ranking mondiali delle varie categorie di peso.

Alice Bellandi, grazie ai 2200 punti totalizzati con l’oro olimpico di Parigi, conserva la leadership della classifica nei -78 kg appena davanti alla sua rivale tedesca Anna-Maria Wagner. Seconda posizione per la campionessa del mondo in carica Odette Giuffrida nei -52 kg, l’argento iridato di Abu Dhabi 2024 Assunta Scutto nei -48 kg e Manuel Lombardo nei -73 kg.

Balzo importante dall’ottava alla quinta piazza per Matteo Piras nei -66 kg, ma si attestano in top10 anche Asya Tavano (settima nei +78 kg) e Antonio Esposito (decimo nei -81 kg). Buoni piazzamenti inoltre per Kim Polling (12ma nei -70 kg), Gennaro Pirelli (17° nei -100 kg), Christian Parlati (19° nei -90 kg) e Veronica Toniolo (21ma nei -57 kg).

Di seguito i ranking mondiali aggiornati al 25 novembre 2024.

Uomini

-60 kg:

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

+100 kg:

Miglior italiano: Kwadjo Anani, 63° con 555 punti.

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

-63 kg:

-70 kg:

-78 kg:

+78 kg: