Judo, i ranking mondiali aggiornati a fine 2023. Scutto al comando nei -48 kg, sei italiani in top10

L’IJF ha pubblicato l’ultimo aggiornamento del 2023 per quanto riguarda la World Ranking List di judo, in seguito al dimezzamento dei punti ottenuti dagli atleti al Masters di Gerusalemme 2022. Ottime notizie in casa Italia, che chiude la stagione con sei judoka nella top10 mondiale delle rispettive categorie di peso.

In chiave azzurra la copertina è tutta per Assunta Scutto, numero 1 al mondo nei -48 kg dopo un’annata splendida in cui ha conquistato tre Grand Slam, un bronzo iridato ed un terzo posto al Masters di Budapest. Grande costanza di rendimento anche per Alice Bellandi, seconda nei -78 kg a soli 300 punti dalla leader israeliana Inbar Lanir.

Conferme importanti ai massimi livelli per Odette Giuffrida, quarta nei -52 kg, Manuel Lombardo, sesto nei -73 kg, e Christian Parlati, ottavo nei -90 kg. Notevole balzo in classifica di Veronica Toniolo, che guadagna ben dodici posizioni rispetto ad un anno fa e si colloca al decimo posto nei -57 kg centrando una splendida doppietta agli Europei e Mondiali Junior. Italia che può contare su altri cinque atleti top20: Francesca Milani, Giorgia Stangherlin, Asya Tavano, Antonio Esposito ed Elios Manzi.

Di seguito i ranking mondiali aggiornati di ogni categoria a fine 2023:

Uomini

-60 kg:

Migliori italiani: Andrea Carlino, 43° con 1121 punti; Angelo Pantano, 44° con 1113 punti; Simone Aversa, 55° con 835 punti.

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

+100 kg:

Miglior italiano: Lorenzo Agro Sylvain, 74° con 462 punti.

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

-63 kg:

Miglior italiana: Flavia Favorini, 41ma con 1073 punti.

-70 kg:

-78 kg:

+78 kg:

Foto: IJF

Leggi tutte le notizie di Judo su OA Sport...