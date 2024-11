Jasmine Paolini virtualmente n.3 del mondo! Sorpasso momentaneo su Gauff alle WTA Finals

Jasmine Paolini ha sconfitto la kazaka Elena Rybakina nel primo match delle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle otto migliori tenniste dell’annata agonistica. L’azzurra ha dettato legge sul cemento di Riad (Arabia Saudita), imponendosi in due set e conquistando così una vittoria fondamentale per sperare di qualificarsi alle semifinali: la toscana ha infatti emulato il successo con il massimo scarto ottenuto dalla bielorussa Aryna Sabalenka contro la cinese Qinwen Zheng: sarà proprio Sabalenka la prossima avversaria della nostra portacolori tra un paio di giorni sul cemento di Riad (Arabia Saudita).

Jasmine Paolini ha chiuso i conti con il punteggio di 7-6(5), 6-4 in un’ora e 46 minuti di gioco, ottenendo un successo di grandissimo peso contro la numero 5 del ranking ATP. La numero 4 del mondo ha incamerato 200 punti grazie al successo odierno: da quest’anno, infatti, è cambiato il regolamento per gli atti conclusivi che fino alla passata stagione prevedeva 250 punti per ogni affermazione nel round robin e 125 punti per ogni sconfitta (da questa edizione si è deciso giustamente di cancellare il bonus per i ko). Si tratta di un bottino estremamente importante per la nostra portacolori.

Jasmine Paolini si è infatti issata virtualmente al terzo posto della classifica mondiale! La toscana ha spiccato il volo verso 5.344 punti e ha dunque operato il sorpasso provvisorio ai danni della statunitense Coco Gauff, che resta a quota 5.230 punti e che domani avrà la possibilità di effettuare un controsorpasso (dovrà avere la meglio sulla connazionale Jessica Pegula nel secondo match dell’altro raggruppamento in cui figurano anche la polacca Iga Swiatek e la ceca Barbora Krejcikova).

Ogni successo nel round robin metterà in palio 200 punti, quindi il testa a testa tra Paolini e Gauff andrà avanti tutta la settimana. Il successo in semifinale varrà 400 punti, mentre l’affermazione in finale assicurerà 500 punti. Al comando svetta Aryna Sabalenka con 9.216 punti, mentre Iga Swiatek è a quota 7.970. Di seguito il ranking WTA virtuale aggiornato al 2 novembre.

RANKING WTA VIRTUALE AL 2 NOVEMBRE

1. Aryna Sabalenka (Bielorussia) 9.216

2. Iga Swiatek (Polonia) 7.970

3. Jasmine Paolini (Italia) 5.344

4. Coco Gauff (USA) 5.230

5. Elena Rybakina (Kazakhstan) 4.971

6. Jessica Pegula (USA) 4.705

7. Qinwen Zheng (Cina) 4.540

8. Emma Navarro (USA) 3.593