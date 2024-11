Jasmine Paolini parte bene alle Finals: “Ero condizionata dal debutto, ma sono stata solida”

Jasmine Paolini ha esordito con una brillante vittoria alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto tenniste dell’annata agonistica. La toscana, che si è presentata sul cemento di Riad (Arabia Saudita) da numero 4 del mondo, ha infatti sconfitto la kazaka Elena Rybakina in due set e ha così incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura nell’evento che incoronerà la “maestra” del 2024.

Jasmine si è imposta con il punteggio di 7-6(5), 6-4 in un’ora e 46 minuti di gioco: nella prima frazione break e contro-break tra sesto e settimo game, poi nel tie-break si è issata sul 6-2 e ha chiuso alla quarta occasione utile; nel secondo parziale ha strappato il servizio alla rivale nel settimo gioco e si è poi lanciata verso una vittoria di enorme caratura contro la numero 5 del ranking WTA, dimostrando per l’ennesima volta di essere una giocatrice di dimensione mondiale.

Jasmine Paolini tornerà in campo in singolare tra un paio di giorni per fronteggiare la cinese Qinwen Zheng, che oggi pomeriggio ha ceduto in due set al cospetto della bielorussa Aryna Sabalenka. L’azzurra andrà a caccia della seconda vittoria che potrebbe anche garantire la qualificazione alle semifinali, ma nel frattempo si gode il grande successo odierno e domani esordirà in doppio insieme a Sara Errani, con cui tre mesi fa conquistò la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Jasmine Paolini ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “È fantastico, sono veramente contenta. Qui tutti i match sono complicati, lei ha giocato bene e la sua carriera parla da sola, non è facile giocare contro chi serve così bene e ha una palla così pesante. Non era facile perché era la prima volta e magari ero un po’ condizionata, ma sono davvero contenta. Sono contenta di avere vinto in due set: servizio bene, sono contenta di come ho cominciato i punti su un campo veloce dove non era facile muoversi, penso di essere stata solida“.