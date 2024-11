Jasmine Paolini prima italiana a chiudere l’anno da top5. Il piazzamento esatto dipenderà da Zheng

Una sconfitta pesante per Jasmine Paolini. La toscana sperava di avere maggiori opportunità di giocarsi l’accesso alle semifinali delle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita), ma la cinese Zheng Qinwen si è rivelata superiore in tutto e per tutto, sciorinando la prestazione nettamente migliore della sua settimana in terra saudita. Di contro, Jasmine è parsa un po’ scarica e nel duplice 6-1 c’è un po’ tutto questo.

Non si tratta di un premio di consolazione, ma nei fatti Paolini concluderà l’anno in top-5 nella classifica mondiale ed è una cosa che mai era riuscita ad alcuna italiana precedentemente. La più vicina, in questo senso, era stata proprio la sua compagna di doppio, Sara Errani, che nel 2012 terminò n.6. Un attestato della straordinaria stagione disputata dall’allieva di Renzo Furlan.

La nostra portacolori, infatti, può vantare un titolo 1000 a Dubai, due Finali Slam a Parigi e a Londra e il raggiungimento di almeno gli ottavi di finale in tutti i Major, oltre chiaramente ai risultati strepitosi ottenuti in doppio con Errani che non rientrano nel discorso delle prestazioni individuali. Da capire però se Paolini terminerà il suo 2024 da n.4 o da n.5.

Questo dipenderà proprio da Zheng e dal suo percorso. Se la giocatrice asiatica dovesse imporsi nelle Finals di Riad raggiungerebbe quota 5840 punti e di conseguenza potrebbe mettere nel mirino anche la posizione n.3 del ranking, se invece si dovesse fermare in Finale salirebbe a quota 5340 punti e rimarrebbe di pochissimo dietro a Jasmine, attualmente quarta con 5344 punti.

RANKING WTA AGGIORNATO

1 Aryna Sabalenka BLR 9416

2 Iga Świątek POL 8170

3 Coco Gauff USA 5630

4 Jasmine Paolini ITA 5344

5 Elena Rybakina KAZ 4971

6 Qinwen Zheng CHN 4940

7 Jessica Pegula USA 4705

8 Emma Navarro USA 3589

9 Daria Kasatkina RUS 3368

10 Danielle Collins USA 3176