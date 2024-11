Jannik Sinner vince le ATP Finals: “Il primo titolo in Italia, ho giocato il miglior tennis: c’è ancora margine”

Jannik Sinner si è laureato “maestro” di un 2024 davvero da incorniciare: dopo aver vinto due Slam (Australian Open e US Open) e tre Masters 1000 (Cincinnati, Miami e Shanghai), il numero 1 del mondo ha trionfato anche alle ATP Finals, peraltro da imbattuto e senza lasciare set per strada. Il fuoriclasse altoatesino si è rivelato insuperabile sul cemento indoor dell’Inalpi Arena a Torino, liquidando lo statunitense Taylor Fritz in un atto conclusivo a senso unico.

L’azzurro ha primeggiato con pieno merito di fronte al proprio pubblico, diventando così il primo italiano ad alzare al cielo il trofeo che premia il vincitore del torneo riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. Il nostro portacolori ha incamerato anche 1500 punti per questo sigillo nel capoluogo piemontese, ha rafforzato il primo posto nel ranking ATP e ora si lancia con grande ottimismo verso le Finals di Coppa Davis, dove proverà a trascinare l’Italia verso la seconda apoteosi consecutiva.

Jannik Sinner ha espresso tutta la propria soddisfazione nelle dichiarazioni rilasciate a caldo: “Per me è fantastico, è stata una settimana eccezionale, è il mio primo titolo in Italia, sono molto felice di questo ed è davvero qualcosa di speciale. Ho cercato di capire cosa bisognava fare in ogni partita, ho giocato il mio miglior tennis e la chiave è stato l’alto livello per poter vincere questo torneo. Per me giocare un ottimo tennis davanti a questo pubblico stupendo è stato importante, ho cercato di giocare meglio rispetto all’anno scorso, sono contento di come ho gestito la finale e sono contento di condividere questo con il pubblico italiano“.

In fase di premiazione ha poi voluto complimentarsi con il suo avversario: “Taylor, prima di tutto vorrei congratularmi con te per questa settimana e per il gioco che hai dimostrato”. Un messaggio di augurio anche al giudice di sedia Carlos Bernardes, oggi alla sua ultima partite sul circuito ATP. Poi il padrone di casa si è rivolto alla propria squadra: “Voglio ringraziare il mio team, tutte le persone che mi stanno vicino tutti i giorni e che mi conoscono meglio delle altre. Abbiamo fatto un grande lavoro per essere qui, il lavoro non finisce mai e sappiamo che abbiamo margine“.

Jannik Sinner ha poi proseguito: “È stata una fantastica stagione e non c’è modo migliore di finire la stagione ATP qui. Volevo ringraziare tutti gli sponsor: questo è un evento molto speciale, forse è quello più speciale che abbiamo nell’anno, sono onorato di fare questo grandissimo lavoro e finire la stagione qui, prima della Coppa Davis: è una grande emozione a prescindere dal risultato, anche se rispetto all’anno scorso l’emozione è un po’ diversa (ride, n.d.r.). Il pubblico è stato incredibile (riceve i cori degli spettatori, n.d.r.). Di solito il tifo incomincia alla prima partita, qui invece sono arrivato una settimana prima ed era già iniziato (ride, n.d.r). Spero di rivederci il prossimo anno“.