Jannik Sinner soddisfatto: “Partita difficile contro Fritz, ho giocato bene i punti importanti”

Missione compiuta! Dopo la vittoria all’esordio di queste ATP Finals 2024 di Torino contro l’australiano Alex De Minaur, Jannik Sinner ha concesso il bis e si è imposto contro l’americano Taylor Fritz (n.5 del mondo) con un doppio 6-4 in un’ora e 41 minuti di gioco. Una partita intensa ed equilibrata, risolta dai dettagli e dall’interpretazione strepitosa di Jannik nei momenti più importanti. Del resto, la differenza tra un grande giocatore e un campione è proprio questa.

“È stata una partita difficile, lui ha servito bene e io ho provato a entrare in risposta quando ho potuto. Potevo servire meglio in generale, ma l’ho fatto quanto più contava. In generale, abbiamo giocato ad alto livello da fondo. Sono vicino al primo obiettivo di questa settimana, ora vediamo come va la prossima“, ha affermato l’azzurro a caldo.

“Avrò un giorno di riposo e potrò recuperare in vista della partita contro Daniil Medvedev. Fisicamente mi sento bene, anche se in generale siamo tutti un po’ stanchi in questa fase della stagione, ma ho la fortuna di giocare in casa e il pubblico mi aiuta tantissimo. Mi piace giocare qui e quindi pensiamo alla prossima partita“, ha aggiunto su Sky Sport.

Sinner affronterà il russo non prima delle 20.30 e quindi avrà il vantaggio di sapere il risultato dell’altro match, potendosi basare anche su quello ai fini della qualificazione al penultimo atto.