Jannik Sinner in allenamento contro un avversario solido a Torino: domani l’esordio alle ATP Finals

-1 all’inizio delle ATP Finals di Torino. Gli otto tennisti presente si stanno preparando al meglio delle proprie possibilità e Jannik Sinnner è senza dubbio il più atteso. L’altoatesino si presenta in questo torneo nelle vesti di n.1 del mondo e di primo favorito per la conquista del titolo, lasciato “vacante” da Novak Djokovic, che ha dato forfait per un infortunio.

Nel 2023 Sinner, da n.4 della classifica ATP, fu protagonista di un percorso che si esaurì nell’atto conclusivo, dove fu proprio Nole a batterlo, vendicando la sconfitta subìta da Jannik nel Round Robin. A distanza di circa 12 mesi tante cose sono cambiate e il pusterese è stato autore di una stagione straordinaria, con due Slam e tre Masters1000 nel proprio palmares oltre ai titoli 500 di Rotterdam e di Halle.

Quest’oggi, nuova giornata di allenamento. Dopo essersi cimentato ieri contro uno dei suoi rivali più qualificati per la vittoria finale a Torino, Alexander Zverev, l’altoatesino si metterà alla prova con il norvegese Casper Ruud. Alle 15.00 i due inizieranno una fase di riscaldamento sul campo-1, mentre alle 16.00 ci sarà il trasferimento sul Centrale, dove è lecito pensare che ci sarà una sorta di test, come quello che c’è stato ieri con Zverev.

Lo scandinavo non viene da un’annata entusiasmante, a differenza di quella del 2022 in cui raggiunse anche la finale a Torino. Tuttavia è un tennista dotato di solidità e mai comodo da affrontare. Il n.1 ATP non vuole lasciare nulla al caso e queste prove nei training sono molto importanti soprattutto per l’adattamento alla velocità del campo, inferiore rispetto a quella dell’anno scorso, e alle palline. L’esordio di Sinner è previsto domani alle 20.30 contro l’australiano Alex de Minaur e vincere la prima partita sarà estremamente importante per iniziare al meglio quest’avventura.

PROGRAMMA ALLENAMENTO SINNER ATP FINALS 2024

Sabato 9 novembre

Campo-1

Ore 15.00 Sinner vs Ruud (prima parte dell’allenamento)

Centrale

Ore 16.00 Sinner vs Ruud (seconda parte dell’allenamento)