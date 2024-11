Italia-Polonia, orario semifinale BJK Cup 2024: dove vederla in tv e streaming

L’appuntamento è fissato per lunedì 18 novembre (ore 17.00). L’Italia sarà protagonista della semifinale delle Billie Jean King Cup 2024 Finals di tennis, competizione a squadre femminile. La squadra capitanata da Tathiana Garbin andrà a caccia della qualificazione nell’atto conclusivo e se la vedrà contro la compagine polacca.

Le nostre portacolori quest’oggi si sono imposte per 2-1 contro il Giappone in rimonta, non iniziando nel migliore dei modi la sfida per via della sconfitta di Elisabetta Cocciaretto. È salita in cattedra la n.4 del mondo, Jasmine Paolini. La toscana ha prima superato in due parziali la singolarista nipponica, mettendo a nudo le difficoltà di quest’ultima, e poi in coppia con Sara Errani ha fatto la differenza, mettendo in mostra un amalgama eccezionale e concludendo la partita sempre in due set.

Nel confronto con la Polonia però bisognerà fare i conti l’effetto “Iga Swiatek“. La n.2 del mondo ha letteralmente trascinato le compagne di squadra nella sfida contro la Cechia, piegata 2-1 grazie a una Iga protagonista nel secondo singolare e anche in doppio. Pertanto, il match sarà molto difficile.

La diretta televisiva della semifinale dell’Italia contro la Polonia delle Finali di Billie Jean King Cup 2024 di tennis sarà a cura in esclusiva di SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX, infine la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport.

CALENDARIO BILLIE JEAN KING CUP 2024

Lunedì 18 novembre

17.00 Italia-Polonia

Le giocatrici schierate verranno annunciate entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 17.00

Primo singolare (Tra le numero 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra le numero 1)

A seguire

Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA BILLIE JEAN KING CUP 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD.

Diretta streaming: gratuita su SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.