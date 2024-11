Il video del debutto di Jorge Martin da campione del mondo sull’Aprilia nei test di Barcellona

L’inizio di una nuova sfida. Jorge Martin, due giorni dopo essersi laureato per la prima volta Campione del Mondo in MotoGP con la Ducati del team Pramac, è tornato in pista stamattina sempre a Barcellona per disputare i test collettivi post-stagionali in vista del 2025 con l’Aprilia.

Il pilota spagnolo ha già fatto il suo debutto in sella alla RS-GP 24, mentre in tarda mattinata e nel pomeriggio dovrebbe provare la RS-GP 25 per cominciare a prendere confidenza con la moto dell’anno prossimo. Si tratta dunque di una giornata significativa per il campione del mondo, che con ogni probabilità competerà nel 2025 con il numero 1 sul cupolino.

Martinator, non promosso da Ducati nel team factory (con Marc Marquez scelto come nuovo teammate di Francesco Bagnaia), ha accettato la proposta della Casa di Noale e avrà come compagno di squadra nel team ufficiale l’italiano Marco Bezzecchi, reduce da una pessima stagione con la Ducati GP23 del Team Pertamina Enduro VR46.

Di seguito alcuni video del debutto mattutino di Jorge Martin sull’Aprilia nei test MotoGP di Barcellona, a partire dal suo ingresso in pista per il primo run di giornata.

Woah! A big wobble from @88jorgemartin at T10 His first small mistake as World Champion #BarcelonaTest pic.twitter.com/HjuVg4lvS1 — MotoGP™ (@MotoGP) November 19, 2024

