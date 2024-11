Hockey ghiaccio, Asiago batte Val Pusteria in ICE League. Vince anche Bolzano

Serata importante per quanto riguarda la ICE Hockey League 2024-2025. Erano in programma sei incontri con tutte le squadre italiane impegnate sul ghiaccio. Due si affrontavano in un derby che ha visto il successo di Asiago all’overtime su Val Pusteria. Bolzano, invece, ha piegato Villach a domicilio dopo gli shoot-out.

VILLACH-BOLZANO 1-2 dopo shoot-out.

Il match viene sbloccato dopo soli 6:33 minuti di gioco dagli altoatesini con la rete di Frank su assist di Frigo. Dopo un secondo periodo che non ha modificato il punteggio, nel terzo tempo arriva il pareggio degli austriaci con Rebernig che va a segno al 49:52 in power-play su assist di Hancock. La sfida passa quindi all’overtime che, tuttavia, non cambia la situazione. Si va agli shoot-out e dopo una infinita serie di rigori, Pearson sbaglia, Bradley no e i Foxes vincono ancora.

VAL PUSTERIA-ASIAGO 2-2

La sfida si sblocca dopo appena 93 secondi di gioco grazie a Frycklund che centra la rete dell’1-0 su assist di Wesley. I Lupi raddoppiano al 28:57 con Andergassen che segna il 2-0. Asiago non si scompone e accorcia subito con Ierullo che al 30:31 trova il 2-1. I giallorossi proseguono nella loro rincorsa e si riportano in parità al 53:55 con il 2-2 di Magnabosco in power-play. Con questo punteggio di va all’overtime e Asiago decide lo scontro quasi in extremis con Fram al 64:20 su assist di Moncada.

Negli altri match: successo interno per 3-1 per i Graz99ers sull’Olimpia Lubiana, quindi i Black Wings Lienz passano 4-3 in casa di Fehervar. Tutto facile per i Red Bull Salisburgo con un netto 5-1 su Vorarlberg, mentre Innsbruck piega 4-3 Klagenfurt.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2024-2025