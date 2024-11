Hockey ghiaccio: Bolzano fa festa, vanno ko Asiago e Val Pusteria

Il mercoledì sera dell’ICE Hockey League 2024-2025 regala alla squadre italiane, impegnate sul ghiaccio, una vittoria e due sconfitte nelle partite disputate e concluse da pochi minuti.

Affermazione tiratissima per il Bolzano che, alla Sparkasse Arena, la spunta per 4-2 nelle ultimissime battute di gara sull’EC iDM Wärmepumpen VSV. Partita equilibratissima con un doppio botta e risposta fra il primo e il terzo periodo. Si arriva sul 2-2 all’ultimo minuto, poi ecco la zampata di Digiacinto per il 3-2 e infine – a porta vuota – il punto del 4-2 griffato da Frigo.

Stop invece per l’Asiago, superato 3-5 dall’EC-KAC, e per il Val Pusteria, superato 5-4 in volata dai Pioneers Vorarlberg che hanno sfruttato il fattore campo in una gara assai intensa.

La classifica generale dell’ICE Hockey League vede al momento il Bolzano in testa, primo con 36 punti in 15 partite (12 vinte, 3 perse), il Val Pusteria al 5° posto con 24 punti raccolti in 17 partite (7 vinte, 1 vinta ai supplementari, 8 perse, 1 persa ai supplementari), e l’Asiago in 11esima piazza con 16 punti messi insieme in 16 partite (5 vinte, 10 perse, 1 persa ai supplementari).

L’ICE Hockey League tornerà di scena venerdì prossimo. Tutte e tre le squadre italiane saranno in pista: Val Pusteria in trasferta contro l’EC iDM Wärmepumpen VSV, Asiago in casa contro i Graz99rs e Bolzano nella tana dell’HC TIWAG Innsbruck – Die Haie.