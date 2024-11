Goran Ivanisevic allenerà Elena Rybakina: nuova sfida per l’ex tecnico di Djokovic, ma non ci sarà contro Paolini

Elena Rybakina ha annunciato che sarà allenata da Goran Ivanisevic a partire dal 2025. La tennista kazaka ha dato la grande notizia durante la conferenza stampa che ha preceduto l’inizio delle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto tenniste dell’annata agonistica. La numero 5 del mondo, che domani scenderà in campo per affrontare la nostra Jasmine Paolini, sarà seguita dall’ex tecnico di Novak Djokovic.

L’allenatore croato, che nel recente passato ha guidato il 24 volte Campione Slam e numero 1 del ranking ATP, ha sposato questo progetto, decidendo di seguire la 25enne, capace di vincere Wimbledon nel 2022. La decisione arriva in chiusura di un’annata in cui l’atleta ha vinto 41 partite su 50, raggiungendo le semifinali a Wimbledon e Madrid e vincendo i titoli di Brisbane, Abu Dhabi e Stoccarda, oltre agli atti conclusivi di Doha e Miami.

Elena Rybakina e Goran Ivanisevic inizieranno a lavorare insieme a partire dalla off-season, mentre durante le WTA Finals la giocatrice non sarà seguita dal tecnico sul cemento di Riad (Arabia Saudita), dunque domani non sarà supportata dal suo nuovo allenatore in occasione della sfida contro Paolini, numero 4 del mondo che cercherà la vittoria per sperare concretamente di accedere alle semifinali.