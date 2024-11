Golf, cancellato il day-2 del BMW Australian PGA Championship: la pioggia cambia le carte in tavola

Seconda giornata di gioco cancellata per colpa della troppa pioggia (sarebbero scesi 250 mm di pioggia) al BMW Australian PGA Championship. A comunicare la notizia è il Direttore di gara Jose Maria Zamora che ha aggiunto: “i continui acquazzoni di stamattina hanno saturato diversi fairway del Royal Queensland Golf Club e per oggi, dunque, il campo è stato dichiarato ingiocabile”. Il primo torneo della stagione 2025 del Dp World Tour è stato così accorciato a 54 buche e riprenderà solamente sabato mattina alle 6:00 a.m. ora locale australiana con il R2. La conclusione del terzo ed ultimo round è comunque prevista per domenica.

La classifica del BMW Australian PGA Championship rimane così invariata rispetto a ieri con Elvis Smylie, ventiduenne nativo proprio del Queensland, in prima posizione a -6 a guidare un leaderboard che presenta tanti nomi noti e molte sorprese. Il francese Victor Perez, giocatore molto atteso questa settimana, si trova in T2 a -5 insieme agli “outsider” Joel Girrbach, 31enne svizzero, il cileno Cristobal Del Solar e il ventiseienne australiano Matias Sanchez. Subito dietro, a -4 in T6, invece, i favoriti: Jason Day e Cam Smith. I due connazionali, anche loro originari del Queensland, hanno messo nel mirino la vetta della classifica. L’accorciamento del torneo, tra l’altro, giova sia a Smith, abituato a giocare sul LIV dove le competizioni durano un round in meno, sia a Day che negli ultimi tempi non era più riuscito a tenere un ritmo gara molto alto sulle 72 buche. Day e Smith sono appaiati assieme a 3 connazionali, ovvero Marc Leishman, David Micheluzzi e Ben Eccles, al britannico Jordan Smith, al sudafricano Aldrich Potgieter e allo spagnolo Ivan Cantero.

Ottima la partenza di Filippo Celli. Il romano è in 14esima piazza a -3 con un giro comprensivo di 5 birdie e 2 bogey. Attardato in 110 posizione invece Renato Paratore, l’altro azzurro in campo questo week end che paga un brutto +2 nel primo giorno di gara.