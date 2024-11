Francesco Bagnaia ottimista: “Fatti passi in avanti, mi manca curva 5. Martin partito con gomma nuova!

Francesco Bagnaia ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP Malesia, penultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sepang. Il centauro piemontese si è distinto in sella alla Ducati ufficiale e ha stampato un crono di 1:57.679, riuscendo così a mettere la testa davanti a tutti gli avversari. Il due volte Campione del Mondo ha preceduto di cinque centesimi lo spagnolo Jorge Martin, a cui deve recuperare 17 punti in classifica generale.

Il ribattezzato Pecco ha dato un segnale forte in vista del fine settimana, anche se va considerato che il suo rivale per il titolo diretto è caduto. L’obiettivo è quello di cercare di recuperare un po’ di terreno tra la Sprint Race di domani e la gara lunga di domenica, in modo da giocarsi il tutto per tutto nel Gran Premio conclusivo previsto nel weekend del 15-17 novembre (si correrà a Valencia o ci sarà un cambio di sede vista la situazione critica che sta vivendo la località spagnola?).

Francesco Bagnaia ha analizzato il proprio venerdì ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Importante fare lo swap per far sì che le moto fossero allineate. Non abbiamo perso tempo, ci siamo portati avanti mettendo la media questa mattina per fare più giri. I tempi erano veramente forti, il feeling è buono. Martin è stato più costante perché è partito con la gomma nuova, a me manca feeling al settore 2 e alla curva 5, per il resto siamo a posto“.

Il Campione del Mondo ha poi proseguito: “Alla curva 5 non usiamo i freni: ho una moto ruotata all’indietro, è molto buona su maggior parte della pista ma nella curva 5-6 mi aiuta meno. Comunque sappiamo che un bilanciamento che lavori bene su tutta la pista è difficile. Sono curve dove Jorge è molto forte, alla 12 siamo migliorati tanto ed è simile alla 5. Abbiamo fatto un passo in avanti“.