Bagnaia lucido dopo la pole: “Non ho scelta, devo fare tutto alla perfezione”

È di un super Francesco Bagnaia l’ultima pole-position dell’anno in MotoGP. A Barcellona (Spagna), Pecco ha fatto quello che doveva fare in questo week-end, vista la sua situazione di classifica mondiale: 24 punti di ritardo dal leader, Jorge Martin. Con il crono di 1:38.641 Bagnaia ha messo d’accordo tutti, con un’interpretazione del suo giro perfetta.

Il pilota italiano è riuscito a fare meglio di tutti soprattutto nel t-4, garantendosi la piazzola numero 1. In prima fila ci saranno l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró (+0.055), anch’egli molto veloce, e la Ducati Gresini dell’iberico Marc Marquez (+0.157), che sfruttando il riferimento davanti a sé di Pecco si è garantito una posizione di rilievo.

Quarta posizione per Martin (Ducati Pramac), che ha optato per un approccio più conservativo, concludendo a 0.208. Visto il suo margine in graduatoria, l’iberico ha pensato bene di non correre eccessivi rischi. Una seconda fila in cui ci sarà anche Franco Morbidelli in quinta piazza con l’altra Ducati Pramac, mentre Enea Bastianini (Ducati Factory) e Marco Bezzecchi (Ducati VR46) inizieranno dall’ottava e nona casella in griglia.

“Non abbiamo scelta: dobbiamo fare tutto alla perfezione. Contento di questa pole, spero di avere delle sensazioni migliori nella Sprint Race sul davanti, che quest’anno è stata un po’ la nostra debolezza. Aleix (Espargaró, ndr) ha fatto uno step in avanti e quindi andrà assolutamente considerato. Probabilmente opterò su una gomma dura sull’anteriore“, ha commentato a caldo Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

“Non posso fare altro che godermi quest’ultima tappa e mi auguro di fare una buona partenza“, ha concluso il due-volte iridato. Appuntamento con la Sprint Race alle ore 15.00.