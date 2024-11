FINALMENTE INSIEME! Sinner/Berrettini portano l’Italia in semifinale di Coppa Davis: battuti gli specialisti Gonzalez/Molteni

Matteo Berrettini e Jannik Sinner spediscono l’Italia al penultimo atto delle Davis Cup Finals 2024 di tennis: la coppia azzurra vince il doppio decisivo ed elimina per 2-1 l’Argentina dopo il successo contro Maximo Gonzalez ed Andres Molteni con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 25 minuti di gioco. Sabato in semifinale l’Italia affronterà l’Australia nella riproposizione di quella che lo scorso anno fu la finale.

Nel primo set arriva subito un brivido in avvio, con l’Italia che nel secondo game deve fronteggiare un break point sul turno in battuta di Matteo Berrettini, il quale si aggrappa al servizio e risolve la situazione. I ruoli si invertono nel terzo game, con l’Argentina che finisce sotto 15-40, ma i sudamericani infilano quattro punti e si salvano. Nel settimo gioco gli azzurri trascinano ai vantaggi gli avversari, i quali però tengono il servizio senza concedere palle break e vanno sul 4-3. A quel punto va in scena lo show della coppia azzurra, che non concede più nulla agli avversari, inanellando qualcosa come 12 punti consecutivi, con break a zero nel nono gioco, per chiudere sul 6-4 in 40 minuti.

Nella seconda partita i servizi sono dominanti ed i quindici vinti in risposta sono pochissimi. Nessun game arriva ai vantaggi e per dieci giochi il match scivola via rapidamente, con la battuta a dominare fino al 5-5. Entrati nelle fasi calde del match, però, gli argentini scricchiolano e nell’undicesimo game dal 30-15 perdono i successivi tre scambi e concedono il break agli azzurri: Sinner e Berrettini sono cinici e non concedono occasione di rientro agli avversari, vincendo per 7-5 dopo tre quarti d’ora di gioco.

Le statistiche sorridono alla coppia azzurra, che con delle percentuali mostruose al servizio porta a casa il match: 75% di prime in campo, con il 90% dei punti vinti sulla prima ed il 64% sulla seconda, anche per merito di 7 ace ed un solo doppio fallo. La coppia italiana annulla l’unica palla break concessa, mentre ne sfrutta due delle quattro avute a disposizione in tre game differenti. Nel complesso gli azzurri vincono 69 punti contro i 49 dei sudamericani.