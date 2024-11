F1, Vasseur alla vigilia del weekend in Qatar: “Sulla carta il circuito non ci favorisce, ma con la Sprint…”

Obiettivo Mondiale costruttori ancora possibile per la Ferrari alla vigilia del weekend di Lusail, che ospita il penultimo appuntamento della stagione 2024 di Formula Uno. La Scuderia di Maranello si presenta al fine settimana del Gran Premio del Qatar (l’ultimo dell’anno con il formato Sprint) con un distacco di 24 punti in classifica generale dalla McLaren, quando restano virtualmente in palio un massimo di 103 punti da qui a fine campionato.

“La seconda gara di questa ultima tripletta stagionale ci vede passare dal freddo del deserto di Las Vegas – dove abbiamo ridotto di un terzo il nostro distacco in classifica da McLaren portandolo da 36 a 24 punti – al clima ben più caldo di Lusail. Anche i tracciati non potrebbero essere più diversi, dato che dalle curve a 90 gradi alternate a lunghi rettilinei, ci troviamo a gareggiare su un circuito che propone molti curvoni da alta velocità, caratteristica che sulla carta non gioca a nostro favore”, il commento di Frederic Vasseur al sito ufficiale del team emiliano.

“Il GP del Qatar è l’ultimo stagionale con il formato Sprint, che tende a mettere in luce il lavoro che i team svolgono a casa dal momento che c’è solo una sessione di prove libere a disposizione. In palio ci sono 59 punti anche se non siamo noi quelli in condizione di poter fare calcoli. Dal canto nostro dobbiamo curare nei dettagli l’esecuzione e mettere Charles e Carlos in grado di sfruttare al meglio il potenziale delle loro SF-24”, dichiara il team principal della Rossa.

“Il livello elevatissimo di questa Formula 1, soprattutto nelle ultime gare, ci ha dimostrato che ogni minimo dettaglio può fare la differenza e ribaltare anche gli scenari che sembrano più consolidati. È tempo per piloti, tecnici e squadra – tanto in pista che a Maranello – di produrre l’ultimo sforzo nelle due gare conclusive di questa stagione. Mettiamocela tutta!”, conclude Vasseur.