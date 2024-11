F1, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu lasceranno la Kick Sauber a fine stagione. Saranno sostituiti da Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

Valtteri Bottas e Zhou Guanyu lasceranno la Kick Sauber a fine stagione: dopo essere stati compagni di squadra per tre anni, il finlandese ed il cinese non hanno ancora raccolto punti nel 2024 dopo 21 Gran Premi: la scuderia ha annunciato che la nuova coppia di piloti sarà composta dal tedesco Nico Hulkenberg e dal brasiliano Gabriel Bortoleto.

Dopo la conferma della separazione il finnico ha dichiarato al sito della F1: “Una situazione come questa non è mai facile per nessuno, ma dopo tutte le discussioni positive ed approfondite che abbiamo avuto nelle ultime settimane, ci siamo resi conto che le condizioni per far crescere questo progetto insieme non erano soddisfatte“.

Mattia Binotto ha salutato così il finlandese: “La dedizione e l’approccio di Valtteri sono stati inestimabili durante un periodo cruciale della nostra storia e i ricordi di questi anni rimarranno con noi per molto tempo. Nel considerare la nostra formazione di piloti per le prossime stagioni, Valtteri era senza dubbio un candidato chiave. Con il suo spirito combattivo, ha spesso spinto la macchina oltre i suoi limiti di prestazioni“.

Il cinese ha commentato così la decisione: “Lascerò il team alla fine della stagione, ma sono pienamente impegnato a concludere la stagione con stile. Sono grato al team per avermi dato una possibilità in F1: questo non è uno sport facile per i principianti, ma il team mi ha permesso di crescere così tanto in questi tre anni“.

Il commiato di Mattia Binotto: “Siamo grati a Zhou per gli ultimi tre anni, per l’impegno e la fame che ha dimostrato dal primo momento in cui ha guidato per noi fino a oggi. Segnare punti al debutto e aiutare il team a raggiungere la P6 nel 2022 è stata una dichiarazione di intenti, ma lo è stato anche il suo contributo fuori pista e in fabbrica“.