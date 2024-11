Sergio Perez: “Un disastro totale. Lawson? Ci siamo toccati”

Un’altra gara nel totale anonimato per Sergio Perez. Il secondo pilota della Red Bull si è dovuto accontentare di un piazzamento fuori dalla zona punti in occasione del GP del Brasile, ventunesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il messicano nello specifico ha ottenuto l’undicesima casella, posizione lontanissima dal vertice.

Un responso che fa male quello di Interlagos, anche soprattutto per come maturato. Checo ha infatti lottato per diversi giri prima con Liam Lawson e, successivamente, con Lewis Hamilton, apparendo però distratto e, soprattutto, molto poco incisivo. Una volta approdato in zona mista, Perez ha analizzato quanto successo, concentrandosi in particolare sulla partenza.

“È stato un disastro – ha detto Perez ai microfoni di Motorsport.com – perché in quel momento non sapevamo che avremmo potuto cambiare le gomme fino all’ultimo momento, così abbiamo iniziato la gara con gomme molto fredde; siccome non c’era nessuno davanti, sono finito in un buco d’acqua. Quindi la partenza è stata un disastro totale”.

Sul duello con Lawson, Perez ha aggiunto: “Con lui è stata una gara diversa rispetto alla settimana scorsa. Continuiamo a scontrarci. Eravamo in zona punti, ci siamo toccati in curva 1 e poi in curva 4 sono andato dritto, ho perso la posizione con Hamilton e poi è stato difficile passare”.