F1, scatta il weekend del GP di San Paolo: tra Sprint Race e meteo Max Verstappen è accerchiato

In un clima che si fa sempre più incandescente si apre l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Non si sono ancora spente le polemiche per quanto accaduto a Città del Messico e la tappa brasiliana ci regalerà un weekend ricchissimo di spunti per un finale di campionato davvero emozionante.

La corsa al titolo vede Max Verstappen ancora saldamente al comando, ma Lando Norris si è portato a 47 lunghezze di distacco e il fine settimana sul tracciato di Interlagos darà al pilota inglese ben due chance per limare ancora questo gap in classifica generale. Domani, infatti, si correrà la Sprint Race, per cui arrivano altri 12 punti in palio che potrebbero fare la differenza.

Iniziamo con il programma del venerdì del Gran Premio di San Paolo. La prima, ed unica, sessione di prove libere prenderà il via alle ore 15.30 italiane (le ore 11.30 locali) e darà modo ai piloti di girare per 60 minuti per fare la conoscenza della pista brasiliana che presenta anche un nuovo asfalto. Alle ore 19.30, poi, si inizierà a fare sul serio con la Sprint Qualifying che completerà la griglia di partenza della Sprint Race di domani (ore 15.00) che anticiperà poi le qualifiche delle ore 19.00 che andranno a definire lo schieramento di partenza della gara domenicale delle ore 18.00.

In poche parole, sin da oggi non ci sarà un momento da perdere. Team e piloti dovranno estrarre il massimo dalle prove libere per presentarsi nel migliore dei modi alla Sprint Qualifying. Come se non bastasse, poi, il meteo parla di pioggia pressoché certa sia per la giornata di domani, sia per quella di domenica, per cui è in arrivo un weekend davvero elettrizzante. Max Verstappen è accerchiato. McLaren, Ferrari e Mercedes lanciano la sfida. Sarà davvero un Gran Premio di San Paolo da non perdere!