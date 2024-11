F1, quale domenica a Interlagos? Qualifiche, gara e l’incognita pioggia: possibile una giornata pazza

Intensa e incerta. Sono questi i due aggettivi ad accompagnare la domenica del Gran Premio del Brasile a San Paolo sul circuito di Interlagos. La pioggia ha fatto sì che la qualifica slittasse a oggi: sarà quindi una giornata pienissima con qualifica e gara nel giro di cinque/sei ore. Ma sono tante le incognite che accompagnano questo Gran Premio.

Ancora non c’è la garanzia che la qualifica si corra: le previsioni sono tutt’altro che positive e la FIA potrebbe decidere di passare direttamente alla gara. E in questa ipotesi sarebbero sicuramente polemiche: gli steward potrebbero decidere di diramare la griglia di partenza tramite i risultati delle prove libere, delle qualifiche sprint o della Sprint Race, qualcuno verrebbe indubbiamente scontentato.

Si va verso una giornata di pioggia che è diventata sempre più rara nei tempi moderni della Formula 1. Indubbiamente non è favorita la McLaren che sull’asciutto sembrava irraggiungibile per tutta la concorrenza, mentre potrebbe essere felice Max Verstappen in ottica Mondiale così come un pilota esperto e navigato come Lewis Hamilton che ha saputo trarre grandi risultati da queste condizioni.

E la Ferrari? La Ferrari è un vero punto interrogativo. Non sappiamo cosa aspettarci da questa vettura sul bagnato, senza dubbio in condizioni “ibride” a Montreal fu un disastro per il Cavallino Rampante, anche per errori di strategia. La possibilità comunque che esca una qualifica e una gara pazza potrebbe essere favorevole alle Rosse in un discorso di Mondiale costruttori: in caso di una gara lineare sull’asciutto la McLaren lungo questo weekend si è dimostrata superiore e difficilmente sarebbe stata contrastabile, mentre i discorsi con la pioggia potrebbero cambiare radicalmente.