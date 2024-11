F1, Piastri ringrazia Norris: “Ottimo lavoro di squadra, senza il suo aiuto sarebbe stato più difficile”

Oscar Piastri ha vinto la Sprint del Gran Premio del Qatar 2024, valevole come penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Bilancio trionfale per la McLaren, che ha fatto doppietta nella mini-gara odierna a Lusail guadagnando 6 punti sulla Ferrari e allungando così a +30 sulla Scuderia di Maranello nel campionato costruttori.

Piastri, bravo a superare George Russell in partenza, si è poi difeso dagli attacchi del britannico della Mercedes anche grazie all’aiuto del suo compagno di squadra Lando Norris, che ha rallentato in alcune occasioni per consentirgli di aprire il DRS. Il nativo di Bristol, dopo aver dominato la corsa, ha fatto passare Oscar in uscita dall’ultima curva regalandogli il successo e sdebitandosi così per quanto fatto dal pilota aussie nella Sprint di Interlagos.

“Ho dovuto difendermi per tutta la gara! Ho fatto una buona partenza e una buona curva 1, ma non avevo il ritmo giusto. Penso di aver ucciso un po’ l’anteriore nella fase iniziale. Ho avuto un po’ di difficoltà per il resto dello Sprint, ma c’è stato un ottimo lavoro di squadra“, le parole a caldo del 23enne australiano dopo la mini-gara del Qatar.

Sul lavoro di Norris, che gli ha concesso quasi ogni giro il DRS per poi cedere la prima posizione a poche centinaia di metri dalla bandiera a scacchi: “Senza quell’aiuto la Sprint sarebbe stata molto più difficile. È bello avere una doppietta McLaren“.