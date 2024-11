F1, pagelle GP Brasile 2024: Verstappen tre spanne sopra tutti. Sainz tra i peggiori, affonda Norris

PAGELLE GP BRASILE 2024

Max Verstappen 10 e lode: non può che avere il massimo un pilota che parte diciassettesimo e in una gara tutta bagnata arriva primo. Una rimonta che vede anche un pizzico di fortuna certamente tra Safety Car e bandiere rosse, ma la partenza e la rimonta iniziale è straordinaria, come l’azzardo di non fare il pit stop fino ad attendere la bandiera rossa. L’ultima Safety Car gli dà una mano a passare anche Ocon e poi a dominare il finale di gara. Una gara da marziano, da pilota leggendario, che gli permette di ipotecare di fatto il Mondiale. E a vincere questo Mondiale sarà il pilota più forte che oggi ha dato una lezione a tutti.

Esteban Ocon 10: ha già vinto una gara a Budapest nel 2021, ma questa probabilmente è la gara della vita. Guida con maestria ed esperienza sul bagnato, azzecca la strategia, a un certo punto accarezza anche l’ipotesi della vittoria incrementando su Verstappen, poi la Safety Car inibisce la sua fuga e conclude secondo. Una prova eccezionale di abilità in queste condizioni, ha fatto qualcosa di speciale rispetto a quasi tutti gli altri.

Pierre Gasly 9.5: incornicia la gara per la Alpine raggiungendo un podio fantastico. Legittima la terza posizione con la resistenza finale su Russell: anche lui è perfetto ed esente da errori in condizioni difficilissime.

George Russell 7.5: sfrutta la buona posizione della qualifica partendo alla grande e passando subito Norris. A differenza dei primi tre non pesca il jolly, ma stante lo sviluppo della gara, ottiene quasi il massimo possibile con il piccolo rimpianto di non essere riuscito a raggiungere il podio.

Charles Leclerc 7.5: fa un capolavoro nell’ultima ripartenza dalla Safety Car passando in un colpo solo Norris e Russell. La macchina non gli consente granché, sul bagnato ha difficoltà, ma si difende egregiamente con una quinta posizione di valore che consente alla Ferrari di rimanere in piena corsa per il Mondiale costruttori.

Lando Norris 4: probabilmente oggi arriva la resa per la lotta al Mondiale. I pasticci arrivano sin dalla partenza, quando anziché fermarsi in griglia per la partenza abortita, si muove e parte rischiando una penalità. Si fa poi sverniciare subito allo start da Russell, riesce a passarlo alla fine della Virtual Safety Car, ma all’uscita dai box commette un errore e si fa ripassare. L’ultimo errore arriva all’ultima ripartenza dalla Safety Car, quando si addormenta, finisce largo e si fa passare da Leclerc, Russell e Piastri, finendo in settima piazza. Risale poi in sesta, ma la gara non può che essere deludente.

Carlos Sainz 3: in difficoltà per tutto il weekend, prima demolisce la macchina in qualifica, poi sbaglia anche in gara ritirandosi. Una domenica nerissima per lui in condizioni che non gli sono amiche.