F1, orari di domani GP Qatar 2024: qualifiche e Sprint, tv, streaming

Inizia oggi a Lusail il weekend del Gran Premio del Qatar 2024, penultimo capitolo stagionale del lungo e sfibrante Mondiale di Formula 1. Sarà l’ultimo weekend con il format sprint, quindi i piloti avranno a disposizione una sola sessione di prove libere prima delle qualifiche sprint in programma già oggi e la Sprint Race e le qualifiche di domani.

La Sprint Race assegnerà i primi 8 punti di questo fine settimana al vincitore, ma sicuramente non deciderà le sorti del Mondiale costruttori. Lotta che rimane aperta e a tal proposito saranno soprattutto importanti le qualifiche di domani per piazzarsi bene in griglia e fare una buona gara domenica.

A Lusail gli occhi saranno puntati in primis sulla sfida tra McLaren e Ferrari per la leadership nel Mondiale costruttori. Il team inglese, dopo aver fatto tanta fatica a Las Vegas, conserva un vantaggio di 24 punti sulla Scuderia di Maranello quando mancano due gare ed una Sprint al termine della stagione: per chiudere i conti già in questo weekend, la scuderia britannica deve guadagnare 20 punti sulla Rossa.

Le qualifiche e la Sprint Race di domani verranno trasmesse domani in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà possibile seguire la Sprint Race in diretta in chiaro, mentre le qualifiche in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT RACE E QUALIFICHE GP QATAR F1 2024

Sabato 30 novembre

Ore 15.00 Sprint Race a Lusail (Qatar) – Diretta tv su TV8 in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 19.00 Qualifiche a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP QATAR F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, TV8 in chiaro per la Sprint Race

Diretta streaming: Sky Go e NOW, tv8.it per la Sprint Race.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche alle 21.35 di sabato 30.