F1, Lewis Hamilton fa la differenza nella FP2 a Las Vegas. Ferrari vicine, Verstappen con problemi

Lewis Hamilton è il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Il britannico ha fatto registrare un ottimo 1’33″825 a precedere di 0.011 la McLaren di Lando Norris, che ha migliorato la sua prestazione nel corso del turno. W15 in grande spolvero anche con George Russell, terzo a 0.190. Buona Ferrari con Carlos Sainz quarto e Charles Leclerc quinto: Rossa che si è mostrata competitiva anche sul passo gara.

Chi conferma di essere in grande spolvero dopo la prima sessione di prove libere è la Mercedes che, dopo gli ottimi riscontri nelle FP1, anche con le basse temperature della notte di Las Vegas in FP2 cominciano subito a comandare nel primo run con le gomme medie: Russell si migliora giro dopo giro e fa 1’34″657, mentre Charles Leclerc gli risponde poco dopo sfruttando qualche scia favorevole in 1’34″476.

Tutti poi montano gomma soft per fare il time attack e si registra un certo equilibrio fra tre scuderie: McLaren, Mercedes e Ferrari. In testa si piazza Lewis Hamilton in 1’33″825: il sette volte campione del mondo non fa il miglior parziale in nessun settore, ma dimostra di avere un certo bilanciamento nella sua vettura. A 11 millesimi Lando Norris, poi Russell a 0”190. In scia comunque le Ferrari con Carlos Sainz quarto a 0”280, Leclerc quinto a 0”488.

Grandissime difficoltà invece per quanto riguarda la Red Bull, in affanno nei tempi soprattutto nel primo settore, con Max Verstappen che si è costantemente lamentato per lo scarso grip. Buonissima la simulazione di passo gara per la Ferrari con Leclerc che viaggia tra l’1’38” basso e l’1’37” alto, stesso dicasi per Sainz. Chi impressiona di più è Piastri con un passaggio in 1’37”3, salvo poi stabilizzarsi su tempi più alti. In diversi hanno mostrato buoni picchi, in pochi hanno avuto costanza.