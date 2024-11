F1, Max Verstappen: “La macchina saltava troppo, pista molto sconnessa. Sulla pioggia…”

Max Verstappen limita i danni, spreme al massimo la sua Red Bull e chiude in quarta posizione la qualifica sprint del Gran Premio del Brasile 2024, quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il tre volte campione iridato si è inserito in mezzo alle due Ferrari, dietro a Charles Leclerc e davanti a Carlos Sainz, mentre McLaren ha fatto doppietta con Oscar Piastri che ha beffato per 29 millesimi Lando Norris.

“Nei primi giri di qualifica mi sono ritrovato a saltare su tutti i dossi, credo che la riasfaltatura abbia peggiorato la guida. La pista è estremamente sconnessa ovunque, e questa non è una cosa buona per la nostra macchina. I saltellamenti mi sono costati molto nel tempo sul giro“, il commento del nativo di Hasselt ai microfoni di Sky Sport a fine giornata.

Sulle prospettive per il prosieguo del weekend, con Verstappen che dovrà scontare una penalità di 5 posizioni in griglia per la gara lunga della domenica: “Non so cosa pensare in vista di domani. Di solito quando si è fuori strada in qualifica non vai molto forte in gara, vedremo. C’è anche la variabile meteo, potrebbe arrivare la pioggia, ma quella è un’eventualità più nella gara di domenica. E lì, in griglia, avrò anche la penalità di cinque posizioni da scontare“.

Si preannuncia un fine settimana molto importante per il figlio di Jos, leader del Mondiale con un vantaggio di 47 punti su Norris quando mancano quattro gare e due Sprint al termine della stagione.