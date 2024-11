F1, Lewis Hamilton: “Sorpresi dalla nostra forza qui. Se ieri avessi fatto il mio dovere in qualifica…”

Lewis Hamilton sorride dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato denominato Las Vegas Strip Circuit, il pilota 7 volte campione del mondo ha messo in scena una prova da fuoriclasse, partendo dalla quinta fila e centrando una piazza d’onore alle spalle del compagno di scuderia George Russell, per una clamorosa doppietta Mercedes.

La gara ha visto il dominio assoluto del pilota classe 1998 che ha preceduto proprio il “Re Nero” per 7.3 secondi, quindi completa il podio Carlos Sainz a 11.9. Quarto Charles Leclerc a 14.2, mentre è quinto Max Verstappen a 16.5, quarta volta campione del mondo. Sesto Lando Norris a 43.3, settimo Oscar Piastri a 51.3, quindi ottavo Nico Hulkenberg davanti a Yuki Tsunoda e Sergio Perez che completa la top10.

Al termine della gara sulla pista del Nevada il nativo di Stevenage ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito che si sono tenute davanti al celebre hotel “Bellagio”. “Per prima cosa voglio fare i miei complimenti a Max Verstappen che ha vinto il suo quarto titolo. Passando al sottoscritto, che dire? Se ieri in qualifica avessi fatto il mio dovere, oggi probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. Ad ogni modo ho vissuto una gara divertente con una macchina davvero veloce”.

Il pilota inglese prosegue nel suo racconto: “Perchè siamo andati così veloce qui a Las Vegas? Sinceramente non lo sappiamo nemmeno noi. Probabilmente le basse temperature dell’asfalto ci hanno permesso di fare bene. La gara è splendida in uno scenario spettacolare anche se le difficoltà non mancano, come gli orari”.