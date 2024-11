F1: la stampa messicana contro Sergio Perez. Il suo clan pretende le scuse e lo rilancia in Red Bull

Intorno a Sergio Perez e alla sua prosecuzione alla guida della Red Bull e in più in generale all’interno del mondo della F1 esiste un caso. Le prestazioni negative del pilota messicano stanno facendo discutere, tanto che la stampa del suo paese ha scritto dopo il GP del Messico, che lo stesso Perez sarebbe stato pronto addirittura a lasciare il circus motoristico più famoso e ambito del mondo.

Così non è però, almeno secondo quanto esposto dal papà di Sergio Perez, Antonio Perez che intervenuto in un podcast di ESPN ha affermato: “La stampa che ha detto che non avrebbe più corso in Messico, che avrebbe detto addio, dovrebbe almeno scusarsi”.

Poi Antonio Perez ha continuato dicendo: “Sergio ha intenzione di rimanere in F1 per i prossimi due anni e di continuare a farlo con la Red Bull”.

Specificando alla fine: “La Red Bull si è sempre comportata in maniera professionale con Sergio. Un cambio di scuderia? E’ stata un’ipotesi, non si può escludere, ma la sua volontà è quella di rimanere dov’è”.

Sergio Perez intanto si sta preparando per il rientro in pista, fissato per il weekend del 22-24 novembre a Las Vegas negli Stati Uniti, prima della volata finale del Mondiale di F1, con in calendario le prove del Qatar e di Abu Dhabi.