F1, la Ferrari pronta all’attacco nella Sprint, poi testa alla gara lunga

Tutto nella norma. La Ferrari potrebbe riassumere così la sua Sprint Qualifying del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Interlagos la scuderia di Maranello ha fatto il massimo ponendo solide basi per il prosieguo del suo weekend.

La pole position per la Sprint Race porta la firma di Oscar Piastri in 1:08.899 con 29 millesimi su Lando Norris, quindi terzo Charles Leclerc a 254 con Max Verstappen quarto a 320. Quinto Carlos Sainz a 358 millesimi, sesto George Russell a 544. Solamente 11° Lewis Hamilton, 13° Sergio Perez, quindi Fernando Alonso è addirittura 16°.

La sensazione è che Charles Leclerc in primis e Carlos Sainz in seconda battuta potranno dire la loro nella gara su distanza ridotta di domani. La McLaren sembra oggettivamente avanti rispetto a tutti gli altri, ma sul passo gara i distacchi sembrano ridotti rispetto al giro secco.

Le due rosse, quindi cercheranno quantomeno il podio nella sprint di domani, consapevoli che la partenza potrebbe indirizzare tutto verso una gara ancor più d’attacco.

Rimane però l’incognita Max Verstappen, che sembra ancora in difficoltà ma sará pronto a vendere cara la pelle. Fare bene nella sprint per gettare solide basi verso la domenica. Come si è visto tra Texas e Messico sognare non costa nulla…