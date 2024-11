F1, Charles Leclerc: “Sainz non ha fatto quello che ci eravamo detti”

Quarta posizione per Charles Leclerc a Las Vegas che ha confermato la piazza di partenza con una gara senza infamia e senza lode che l’ha visto avere degli screzi con Carlos Sainz. Intorno a metà gara, quando la scuderia ha ordinato allo spagnolo di lasciare passare il monegasco, quest’ordine non è stato inizialmente rispettato e Charles non ha particolarmente gradito.

Ecco la sua analisi ai microfoni di Sky Sport F1: “Ho provato ad essere più aggressivo all’inizio e non mi sono pentito di quella manovra, anche se abbiamo perso tantissimo in quello stint. Nel secondo e nel terzo stint eravamo tra i più veloci se non i più veloci. Sulle medie abbiamo fatto tanta fatica e il problema è che non ho avuto segni fino a quando ho perso l’anteriore”.

Sul comportamento di Sainz: “Non sono contento del comportamento di Sainz perché ci sono delle cose che ci diciamo e oggi sono andate un po’ diversamente. Va bene così, per il team abbiamo comunque fatto terzo e quarto e non cambia nulla”.

Sul finale di stagione: “Per il campionato piloti mi dispiace un po’ perché sto lottando con Norris. So che devo fare tutto perfetto, fare meglio in qualifica ed evitare queste situazioni in gara, da ora in avanti mi concentro su me stesso provando a massimizzare tutto”.